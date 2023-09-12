ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным, заявили в постпредстве РФ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Евросоюз хочет сделать въезд для граждан РФ невозможным. Таможенные службы могут начать изымать личные вещи, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство РФ при ЕС.

"Разъяснения Еврокомиссии не имеют обязательной юридической силы. В то же время, <...> безусловно, рассматриваются в ЕС как авторитетное толкование санкционных нормативных актов, поскольку именно Брюссель отвечает за унифицированное применение ЕСовского законодательства и осуществляет общий контроль за деятельностью евростолиц в данной сфере", – отметило ведомство.

Постпредство считает, что таможенные службы начнут изымать телефоны, ноутбуки, одежду и предметы личной гигиены.

Также там предложили Брюсселю вспомнить базовые ценности самого Евросоюза, в том числе право на собственность и принцип недискриминации. Ведомство добавило, что в своей политике против россиян ЕС дошел до абсурда.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.

Эксперты рассказали, как будет работать запрет ЕС на ввоз личных вещей россиянами