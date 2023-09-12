Эксперт прокомментировал идею разрыва дипотношений с ЕС

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Предложение о приостановке отношений с Евросоюзом в ответ на санкции является неразумным, считает советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

По его мнению, "разорвать всегда легче, чем восстановить". Эксперт считает, что не следует прибегать к таким кардинальным мерам, однако стоит сократить дипломатическое присутствие в европейских странах.

Не нужно ехать в такие страны, где у граждан РФ будут отнимать автомобили, добавил Орджоникидзе.

"Можно сравнить происходящее с опусканием железного занавеса. И нечего туда ездить к врагам нашим", – резюмировал он.

Ранее Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом в ответ на запрет россиянам ввозить личные вещи в страны ЕС. По его словам, этот поступок европейских чиновников не попытка наказать российские власти, а "плевок в лицо" всем гражданам РФ.

До этого в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.



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