Решение ЕС о запрете россиянам ввозить личные вещи является "чрезвычайным" – Песков

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Решение Евросоюза о запрете на ввоз гражданам России личных вещей является чрезвычайным с позиции здравого смысла. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Россия не должна вести себя таким же образом, как члены Евросоюза. Однако, как он утверждает, в ЕС должны понимать, с кем имеют дело.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что разъяснения Еврокомиссии по решению о запрете на ввоз в Европу личных вещей россиян являются расизмом.

"Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза. Это расизм как он есть. Сейчас это вырывается наружу. Как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом. Это свищ западного расизма", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.

ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни