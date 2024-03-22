22 марта, 03:57Экономика
ЕС планирует повысить таможенные пошлины на зерно из РФ
Фото: 123RF/fotokostic
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении ЕК повысить таможенные пошлины на импорт в Евросоюз зерновой продукции из России. Об этом сообщает ТАСС.
"Были достаточные причины для такого предложения. Это позволит избежать того, что российское зерно дестабилизирует европейские рынки", – сказала она.
Фон дер Ляйен отметила, что это положит конец доходам, которые РФ получает от этой продукции. Она также заявила, что конфликт на Украине накладывает новые обязанности на Евросоюз.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо после этого заявил, что при увеличении в ЕС пошлин на российское зерно надо учесть интересы потребителей в мире.
Ранее зарубежные издания распространили информацию о том, что Европейский союз планирует ввести пошлины на российское и белорусское зерно в размере 95 евро за тонну. СМИ писали, что такая мера необходима, чтобы успокоить фермеров.
При этом говорилось, что подобный шаг может спровоцировать подорожание зерна на 50%. Кроме того, пошлины в размере 50% могут предусмотреть и на семена масличных культур.
Путин прокомментировал результаты зерновой инициативы за год
Читайте также
- Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС
- В ЕК призвали Украину вывозить зерно для продажи в третьи страны