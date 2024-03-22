ЕС планирует повысить таможенные пошлины на зерно из РФ

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении ЕК повысить таможенные пошлины на импорт в Евросоюз зерновой продукции из России. Об этом сообщает ТАСС.

"Были достаточные причины для такого предложения. Это позволит избежать того, что российское зерно дестабилизирует европейские рынки", – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что это положит конец доходам, которые РФ получает от этой продукции. Она также заявила, что конфликт на Украине накладывает новые обязанности на Евросоюз.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо после этого заявил, что при увеличении в ЕС пошлин на российское зерно надо учесть интересы потребителей в мире.

Ранее зарубежные издания распространили информацию о том, что Европейский союз планирует ввести пошлины на российское и белорусское зерно в размере 95 евро за тонну. СМИ писали, что такая мера необходима, чтобы успокоить фермеров.

При этом говорилось, что подобный шаг может спровоцировать подорожание зерна на 50%. Кроме того, пошлины в размере 50% могут предусмотреть и на семена масличных культур.



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