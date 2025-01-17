Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из ЕС

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Россельхознадзор вводит с 20 января ограничения на ввоз животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Россельхознадзор <...> приостанавливает с 20 января 2025 года сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 января Берлин официально уведомил Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о первой за последние 37 лет вспышке ящура в Германии. Заболевание было зафиксировано на маленькой ферме Бранденбурга. На фоне этого Европейская комиссия ввела карантинные зоны радиусом около 10 километров вокруг зараженной фермы.

При этом в Россельхознадзоре считают недостаточными ограничения, которые были приняты Европейской комиссией. Там также отметили, что одной из причин появления ящура может быть бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС.

"Наиболее вероятным путем его (ящура. – Прим. ред.) возникновения является маршрут Украина – Польша – Германия. Эпизоотия будет иметь широкое распространение. В настоящее время создана угроза для территории Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландов", – заключили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мяса и яиц из турецкой провинции Конья. Такое решение было принято в связи с ухудшением на территории страны эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц.

Временные ограничения на импорт коснулись живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы.

