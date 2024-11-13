Россия запретила ввоз мяса и яиц из одного региона Турции

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Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мяса и яиц из турецкой провинции Конья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, опубликовав соответствующий документ на сайте.

Такое решение принято в связи с ухудшением на территории Турции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц.

Временные ограничения на импорт, введенные 12 ноября, коснулись живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы.

Также вводится запрет на транзит по территории России живой птицы из этого региона. Исключением стала продукция, подверженная переработке, разрушающей вирусы гриппа птиц.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Под ограничения, которые начали действовать с 17 октября, также подпали семена льна масличного и семена подсолнечника для посева.

