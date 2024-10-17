Россия ограничила ввоз пшеницы, томатов, перцев и дынь из Казахстана

Фото: 123RF/fotokostic

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Такое решение опубликовано на сайте надзорного ведомства.

Под ограничения, которые начали действовать с 17 октября, также подпали семена льна масличного и семена подсолнечника для посева (происхождением третьих стран).

Исключением станет транзит зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна казахстанского происхождения из железнодорожных вагонов сразу в трюмы судна.

В начале октября Россельхознадзор обратился в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана с предложением приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспортируемые в РФ зерно, томаты, перцы, семена подсолнечника и дыни.

В июле Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в РФ домашних овец и коз, диких жвачных животных и их генетического материала из Румынии из-за распространения чумы мелких жвачных животных.

Пресс-служба подчеркнула, что в Россельхознадзор не поступало информации о принятых Бухарестом мерах по предупреждению и ликвидации заболевания.