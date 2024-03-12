В РФ приняты все меры в связи со смертью человека от чумы в США – Роспотребнадзор

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Российская сторона приняла все меры предосторожности после сведений о смерти человека от чумы в США. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство, ссылаясь на данные департамента здравоохранения штата Нью-Мексико, информировало, что за последние 10 лет было выявлено почти 50 случаев заболевания чумой у людей, восемь из которых закончились летальным исходом.

"Ежегодно в мире регистрируются сотни случаев этого опасного заболевания, преимущественно в странах Африки, Азии и США, включая смертельные исходы", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре указали, что в России подобные случаи не регистрируются. По данным ведомства, чума представляет собой природно-очаговую инфекцию, которая хорошо изучена. Для ее предупреждения необходимы системные меры, которые включают мониторинг, оздоровление природных очагов, профилактическую работу с населением и многое другое.

С 2017-го ведомство при поддержке российского правительства проводит программу сотрудничества для профилактики распространения заболевания из трансграничных очагов при участии Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии и Узбекистана.

Накануне стало известно о первой с 2020 года смерти из-за чумы в американском штате Нью-Мексико. В департаменте здравоохранения штата рассказали, что мужчина из округа Линкольн был госпитализирован, а затем умер. Это был первый случай заражения человека чумой в Нью-Мексико с 2021 года и смерти с 2020 года.