РИА Новости: на Украине нашли зараженные африканской чумой туши свиней

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Туши свиней, зараженные африканской чумой, нашли на берегу реки Прут в западной части Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным СМИ, находку сделали в городе Черновцы. Сейчас специалисты уже провели дезинфекцию и уничтожили биологические остатки. Также на территории вокруг ввели карантин и закрыли ее на вход.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов предположил, что Вооруженные силы Украины на фоне неудачного контрнаступления могут отравить патогенными биологическими агентами источники питьевой воды, продовольствие и корма для животных.

Кириллов подчеркивал, что в ноябре прошлого года в Черниговке Запорожской области специалисты Минобороны РФ совместно с Россельхознадзором установили преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней. При этом в результате умышленного заноса АЧС пришлось подвергнуть убою более 7 000 голов свиней.