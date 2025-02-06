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06 февраля, 22:30

Общество

Москвичи тратят сотни тысяч рублей на импульсивные покупки

Москвичи тратят сотни тысяч рублей на импульсивные покупки

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Как показал опрос, каждый десятый житель столицы ежегодно тратит более 100 тысяч рублей на спонтанные покупки. Часто такие траты связаны с желанием поднять настроение: мозг реагирует на шопинг выбросом дофамина, создавая ощущение радости.

Маркетологи используют различные уловки – скидки, лимитированные коллекции и красочные видео распаковки товаров, вызывая у покупателей доверие к продукту. Дополнительный стимул – возможность оплатить товар частями, что особенно привлекает молодежь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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