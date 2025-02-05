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05 февраля, 16:15

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 февраля

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В ночь на 6 февраля температура воздуха в столичном регионе опустится до минус 6–7 градусов. Днем температура останется в пределах минус 2–4 градусов, а погода будет облачной и пасмурной. Местами возможны небольшие прояснения, осадки ожидаются кратковременные и локальные.

При этом выходные дни, 8 и 9 февраля, будут ясными и прохладными, благодаря мощному антициклону, который принесет солнечную погоду и рекордно высокое атмосферное давление – до 777 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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