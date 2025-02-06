06 февраля, 06:41Общество
Облачная погода ожидает москвичей 6 февраля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 6 февраля. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр РФ.
Днем столбики термометров в столице покажут от минус 2 до 0 градусов, по области – от минус 5 до 0 градусов.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики предупреждали, что 7 февраля в Москве могут установить новый суточный рекорд атмосферного давления, обновив максимальный показатель 2012 года в 773 миллиметра ртутного столба. При этом 8 февраля ожидается 780 миллиметров, что сравнимо с абсолютным рекордом давления февраля, установленным в 1969 году.
Синоптики предупредили о резком повышении атмосферного давления в Москве