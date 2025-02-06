Облачная погода ожидает москвичей 6 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 6 февраля. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр РФ.

Днем столбики термометров в столице покажут от минус 2 до 0 градусов, по области – от минус 5 до 0 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупреждали, что 7 февраля в Москве могут установить новый суточный рекорд атмосферного давления, обновив максимальный показатель 2012 года в 773 миллиметра ртутного столба. При этом 8 февраля ожидается 780 миллиметров, что сравнимо с абсолютным рекордом давления февраля, установленным в 1969 году.

