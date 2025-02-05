"Мой район. Новости": в Москве открылись новые классы проекта "Московское долголетие"

В Москве продолжаются занятия для участников проекта "Московское долголетие". Жители старшего возраста проходят курсы, чтобы помогать внукам с уроками и осваивать современные образовательные программы.

В одном из классов района Лефортово занятия проводятся для участников, которые хотят вновь погрузиться в школьную программу. Программа адаптирована под возраст участников, включая освоение новых технологий и современных образовательных методов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".