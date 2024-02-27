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27 февраля, 19:00

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"Интервью": Игорь Хатьков – о столичной онкологической помощи

"Интервью": Игорь Хатьков – о столичной онкологической помощи

Директор центра имени Логинова рассказал об оцифровывании диагностических исследований

Специалист рассказал, как исследования помогают в лечении онкологии в Москве

Директор центра имени Логинова рассказал о новом стандарте онкопомощи в Москве

Новости часа: Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах Москвы

Специалист-онколог рассказал о повышении качества онкопомощи в Москве

Собянин: в медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 27 февраля

В Центре диагностики и телемедицины рассказали об использовании органов-фантомов

Капремонт корпуса Боткинской больницы в Москве завершили на 45%

Как московские врачи побеждают онкологию? Какие инновационные исследования проводят? Что онкологи называют мишенью? И что способен рассмотреть компьютерный глаз? На эти вопросы ответил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

В ходе интервью Игорь Хатьков рассказал о цифровой диагностике, развитии терапии и онкопомощи в столице. Подробнее – в программе "Интервью".

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