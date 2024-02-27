"Интервью": Игорь Хатьков – о столичной онкологической помощи

Как московские врачи побеждают онкологию? Какие инновационные исследования проводят? Что онкологи называют мишенью? И что способен рассмотреть компьютерный глаз? На эти вопросы ответил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

В ходе интервью Игорь Хатьков рассказал о цифровой диагностике, развитии терапии и онкопомощи в столице. Подробнее – в программе "Интервью".