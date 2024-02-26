Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 17:30

Новости

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Мэр Москвы рассказал об открытии новой поликлиники на территории бывшего ЗИЛа

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Новости часа: музей искусств на территории бывшего ЗИЛа достроят в ближайшие месяцы

Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Новости часа: станция "ЗИЛ" Троицкой линии московского метро готова на 50%

Собянин сообщил о скором открытии на ЗИЛе нового музея искусств "Коллекция"

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Новости часа: Собянин сообщил о планах сохранения объектов культурного наследия Москвы

Основные строительные работы на станции метро "ЗИЛ" рассчитывают завершить до конца 2024 года. Станция уже готова наполовину, ход работ осмотрел Сергей Собянин.

После открытия станции ежедневно ей будут пользоваться более 16 тысяч пассажиров. В перспективе там появится крупный городской вокзал, который объединит две линии метро, МЦК и наземный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоРоман КарловКсения ЧепенкоАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика