Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Основные строительные работы на станции метро "ЗИЛ" рассчитывают завершить до конца 2024 года. Станция уже готова наполовину, ход работ осмотрел Сергей Собянин.

После открытия станции ежедневно ей будут пользоваться более 16 тысяч пассажиров. В перспективе там появится крупный городской вокзал, который объединит две линии метро, МЦК и наземный транспорт.

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