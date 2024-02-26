Сергей Собянин рассказал о реставрационной программе Москвы на 2024 год

Десять исторических зданий отреставрируют в Москве в рамках масштабной программы по сохранению объектов культурного наследия. Как пояснил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, среди зданий, подлежащих реставрации – комплекс МГУ имени Ломоносова, конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых и главный дом усадьбы Смирнова-Лопатиной постройки XIX века.

Известно, что работы в нескольких зданиях уже согласованы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.