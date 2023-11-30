"Безопасный город": москвичам рассказали об арсенале пожарно-спасательного гарнизона

Пожарно-спасательный гарнизон столицы включает в себя 88 пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России. На их вооружении находится порядка 500 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, среди которых – вертолеты, беспилотные авиационные системы, пожарные катера, мотоциклы и даже пожарный корабль.

Благодаря грамотно выстроенной работе, уровню оперативного реагирования личного состава и комплексу профилактических мер количество пожаров снижается.

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