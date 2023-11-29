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29 ноября, 21:30

Технологии

"Безопасный город": более 1,2 тыс пропавших без вести нашли в Москве с помощью "Сферы"

"Безопасный город": более 1,2 тыс пропавших без вести нашли в Москве с помощью "Сферы"

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За три года эксплуатации в Москве системы видеоаналитики под названием "Сфера" удалось найти более 1 200 пропавших без вести, в том числе почти 300 несовершеннолетних.

Умные камеры на транспортных объектах фиксируют на основе биометрических данных человека. И как только разыскиваемое лицо попадает в объектив, стражи порядка моментально получают информацию о точном местонахождении пропавшего без вести.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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