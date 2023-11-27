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27 ноября, 16:00

Технологии

"Техно": москвичи смогут подтвердить возраст по биометрии в супермаркетах

"Техно": москвичи смогут подтвердить возраст по биометрии в супермаркетах

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Новый сервис появится в Москве. Благодаря ему покупатели в магазинах смогут подтверждать свой возраст при помощи скана лица. Носить документы с собой будет не нужно.

При этом время покупки товаров существенно сократится. Для подтверждения возраста планируют использовать кассы самообслуживания. Большая часть таких уже имеет систему распознавания лиц. Подробности – в программе "Техно".

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