Белоусов посетил центр беспилотников в индустриальном парке "Руднево"

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов посетил Центр коллективного пользования для разработчиков беспилотных авиасистем на площадке "Руднево", который должны открыть до конца года в зоне "Технополис "Москва".

"На сегодняшний день "Руднево" – крупнейший и, по сути, модельный научно-производственный центр для всей страны", – подчеркнул он, добавив, что центр появился в рамках нацпроекта по развитию систем БПЛА.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, который также присутствовал на экскурсии, отметил, что в центре имеется все необходимое оборудование для выпуска составляющих БПЛА. Так, по его словам, на базе комплекса смогут производить до 100% всех комплектующих.

Во время визита Белоусов и Ефимов также отправились на производственный комплекс компании "Аэромакс", где производятся гражданские беспилотники вертолетного типа, а после оценили образовательную платформу "Кибердром", с помощью которой осуществляется практическая подготовка будущих операторов дронов.

Ранее сообщалось, что российские школьники на основах безопасности и защиты Родины могут начать изучать беспилотники. Уточняется, что в данном случае речь идет о применении БПЛА.

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