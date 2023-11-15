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15 ноября, 12:15

Общество

Школьники на основах безопасности и защиты Родины могут начать изучать БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские школьники на основах безопасности и защиты Родины могут начать изучать беспилотники. Инициатива появилась на портале проектов нормативных правовых актов.

"Требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать сформированность представлений о современном общевойсковом бое, понимание о возможностях применения достижений научно-технического прогресса", – отмечается в документе.

В материале поясняется, что в данном случае речь идет о применении БПЛА.

В июле депутаты Госдумы проголосовали за принятие поправки, которая позволит переименовать школьный предмет основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины.

В свою очередь, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что ветераны спецоперации РФ на Украине начнут преподавать школьникам основы безопасности и защиты Родины. По его словам, для этих целей был создан специальный центр переподготовки.

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