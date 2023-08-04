Путин подписал закон о привлечении школьников к общественно полезному труду

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников, который предполагает привлечение учащихся к общественно полезному труду. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

Были внесены необходимые изменения в закон об образовании и дополнен перечень обязанностей обучающихся пунктом об их участии в общественно полезной трудовой деятельности.

Уточняется, что закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Как ранее объяснили парламентарии, такой труд может представлять из себя высадку деревьев на школьной территории, помощь в библиотеке, подготовку декораций для школьного театра и многое другое. При этом при привлечении учеников к подобной работе будет учитываться их возраст и психофизические особенности.

Инициативу о том, чтобы привлечь школьников к общественно полезному труду ранее оценила профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, идея имеет много положительных аспектов с точки зрения воспитания детей, однако в этом вопросе важно избежать давления, чтобы не превратить работу в наказание.



ГД приняла закон о трудовом воспитании школьников