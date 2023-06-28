Госдума приняла в I чтении законопроект о трудовом воспитании школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников, который внесли на рассмотрение в конце мая. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон "Об образовании". В частности, предлагается скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, призванной сформировать у детей трудолюбие и ответственное отношение к труду. Также из закона исключат запрет на привлечение учащихся к непредусмотренному образовательной программой труду без их или их родителей согласия.

Как объясняют сами парламентарии, такой труд может представлять из себя высадку деревьев на школьной территории, помощь в библиотеке, подготовку декораций для школьного театра и многое другое. При этом при привлечении учеников к подобной работе будет учитываться их возраст и психофизические особенности.

"Урок труда должен так и называться "Урок труда" и предполагать именно формирование понятных, простых навыков, которые пригодятся в жизни, в быту, в семье, профессии", отметила глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, слова которой приводит "Интерфакс".

Инициативу депутатов ранее оценила профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, идея обязательного общественного полезного труда имеет много положительных аспектов с точки зрения воспитания детей, однако в этом вопросе важно избежать давления на детей, чтобы не превратить работу в наказание.

