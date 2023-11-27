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Новости

27 ноября, 12:15

Город

Столичные службы начали очищать крыши многоквартирных домов от наледи

Столичные службы начали очищать крыши многоквартирных домов от наледи

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В течение всего светового дня работники комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы очищают от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. В КГХ призвали пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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