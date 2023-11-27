Москвичи смогут посетить эксклюзивную экскурсию в ИКБ № 1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице продолжают реализовывать проект открытых эксклюзивных экскурсий в новые объекты здравоохранения. Так, на этой неделе горожане смогут посетить новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году москвичей впервые пригласили на экскурсии в новый флагманский центр больницы имени О. М. Филатова, который посетили свыше 11 тысяч человек. В данный момент экскурсии также доступны в новый флагманский и урологический центр больницы имени С. П. Боткина, из-за их востребованности там вне плана расширили слоты записи, отметила она.

Ракова добавила, что экскурсии в новый лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1 пройдут с 1 по 8 декабря. Гостей проведут по двум маршрутам, которые специально разработали так, чтобы люди увидели самое интересное, также в первые дни мероприятия посетителям покажут иммерсивное шоу, рассказала заммэра.

Так, с 1 по 3 декабря в медучреждении проведут иммерсивное шоу "Заражение", в рамках которого москвичи вместе с врачами смогут спасти жизнь и здоровье "пациента". В ходе экскурсии "Путь пациента" гостям расскажут о специфике лечения инфекционных болезней, которую учли на каждом этапе проектирования и оснащения нового комплекса.

Также посетители узнают, что такое система мельцеровских боксов, при которой больные перемещаются по отделению только по уличной галерее, чтобы исключить распространение инфекций. Кроме того, горожанам продемонстрируют операционную, отделение интенсивной терапии, родильный блок и кувезный бокс, где выхаживают детей, появившихся на свет раньше срока.

На экскурсии "Тайная жизнь больницы" наглядно покажут, как в мегаполисе превратить больницу с опасными инфекциями в безопасное место. Посетителей познакомят с инновационной системой термического обеззараживания сточных вод, воздуха и дезинфекции одежды. Также можно будет увидеть пищеблок, в котором применяется технология таблет-питания.

Отмечается, что экскурсии будут проводить медики и сотрудники центров госуслуг. После окончания осмотра гости смогут примерить медицинскую форму и сделать фото на память в специальной фотозоне.

Экскурсии бесплатные, нужна только предварительная запись на сайте Мосгорздрава. Там же размещен график проведения шоу, экскурсий и наличия свободных мест.

Ранее сообщалось, что в трех московских больницах начали работать роботы-кошки. Они разносят пациентам еду и личные вещи, провожают их в кабинет и делятся советами о поддержании здоровья.

Увидеть роботов-кошек можно в больницах № 15 и 67, а также НИИ Склифосовского. Пока роботы используются в тестовом режиме.

Экскурсии в Боткинскую больницу пройдут до 29 ноября