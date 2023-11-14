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14 ноября, 07:45

Транспорт

Минтранс РФ отложил внедрение биометрии в общественном транспорте

Минтранс РФ отложил внедрение биометрии в общественном транспорте

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Минтранс отложили внедрение биометрии в транспорте в России. Установку систем для идентификации пассажиров перенесли на 2024 год. Об этом говорится в стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли.

Изначально планировали к концу 2023 года проход по биометрии запустить как минимум в 12 российских аэропортах. В ведомстве пояснили, что сроки внедрения пришлось скорректировать из-за возникших вызовов, в том числе импортозамещения технологий.

Там уточнили, что среди объектов, где планируют запустить систему, могут быть не только аэропорты. Использование биометрии заработает в метро в нескольких городах, а после – на других видах транспорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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транспорттехнологиивидеоМаксим Шаманин
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