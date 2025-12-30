ТЕХНО
Ежедневно по будням
Москва – мировой лидер в сфере высоких технологий. Гаджеты, дроны и роботы давно стали частью жизни современного городского жителя. "Умные" системы управления есть во многих домах и квартирах, общественный транспорт становится полностью автоматизированным, даже в метро теперь можно зайти по Face ID. Только популярные и прикладные новости.
Выпуски программы
"Техно": какой язык учат нейросети
26 февраля, 14:00
"Техно": кто зарабатывает больше IT-специалистов
24 февраля, 14:00
"Техно": как звезды оказались внутри компьютерных игр
19 февраля, 14:00
"Техно": как найти работу с помощью ИИ
17 февраля, 14:00
"Техно": о чем думают нейросети
12 февраля, 14:00
"Техно": насколько телефоны защищены от взлома
10 февраля, 14:00
"Техно": почему нейроимплант может толкнуть на преступление
05 февраля, 14:00
"Техно": какой телефон выбрать между Samsung и Apple
03 февраля, 14:00
"Техно": почему в России подорожает сотовая связь
29 января, 14:00
"Техно": как выглядит новая социальная сеть о котах
27 января, 14:00
"Техно": как нейросети толкают людей на преступления
22 января, 14:00
"Техно": как работают леденцы для прослушивания музыки
20 января, 14:00
"Техно": названы самые ожидаемые смарт-новинки
15 января, 16:00
"Техно": что кроется за игрой Bird Game 3
13 января, 16:00
"Техно": чего ждать в области технологий в 2026 году
30 декабря 2025, 15:50
"Техно": какие технологии запомнились в 2025 году
25 декабря 2025, 15:20
"Техно": какой технологичный подарок выбрать для своих родных
23 декабря 2025, 15:30
"Техно": как изменятся цены на электронику
18 декабря 2025, 15:30
"Техно": чем будут заниматься роботы через 5 лет
16 декабря 2025, 15:30
"Техно": как можно бесплатно пользоваться интернетом при помощи собак
11 декабря 2025, 15:30
"Техно": эксперты протестировали новую "Яндекс Станцию"
09 декабря 2025, 15:30
"Техно": есть ли жизнь без соцсетей
04 декабря 2025, 15:20
"Техно": почему нельзя сидеть в телефоне на работе
02 декабря 2025, 15:20
"Техно": почему электроника дорожает из-за ИИ
27 ноября 2025, 15:25