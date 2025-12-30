Ежедневно по будням

Москва – мировой лидер в сфере высоких технологий. Гаджеты, дроны и роботы давно стали частью жизни современного городского жителя. "Умные" системы управления есть во многих домах и квартирах, общественный транспорт становится полностью автоматизированным, даже в метро теперь можно зайти по Face ID. Только популярные и прикладные новости.