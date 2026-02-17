Форма поиска по сайту

Новости

17 февраля, 14:00

Технологии

"Техно": как найти работу с помощью ИИ

Роскомнадзор не стал комментировать информацию о блокировке Telegram с 1 апреля

В школах Подмосковья запустят пилотный проект по обучению искусственному интеллекту

Образ Трампа в роли лидера сборной США по хоккею появился в соцсетях

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

В ГД заявили, что Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий

Собянин рассказал, какие разработки применяют в деятельности городских служб

Собянин: пилотный курс по ИИ объединил 12 тыс пятиклассников в Москве

В России с 1 марта запретят списывать деньги за подписки с отвязанных карт

Участники "Московского долголетия" начали осваивать нейросети

Как найти работу с помощью искусственного интеллекта? Почему смешные видео, сделанные нейросетью, вредят городу? Как ИИ помогает топить баню?

Об этом – в программе "Техно".

