Участники "Московского долголетия" смогут изучать в столичных вузах арт-терапию

Участники "Московского долголетия" теперь могут изучать в столичных вузах арт-терапию, работу с нейросетями и технологии продаж в интернете. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2025 году больше 170 тысяч участников проекта выбрали для себя образовательное направление. Самыми популярными программами стали – "Создание сайтов и веб-дизайн", "Графический дизайн" и "Специалист по здоровому питанию".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.