Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 07:45

Общество

Исследователи заявили, что поддержать ментальное здоровье помогает глубокое чтение

Исследователи заявили, что поддержать ментальное здоровье помогает глубокое чтение

Врачи связали расстройства желудка и кишечника с плохим настроением

Анализ на сердечно-сосудистые риски стал бесплатным в России

В соцсетях набрали популярность видео о "синдроме старшей дочери"

245 детей родились в Москве 21 января

Работу ясельных групп в детских садах России могут продлить до 20:00

Вузы изменили перечень вступительных экзаменов в России

Сотовые операторы могут ввести плату за безлимитный интернет в России

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии "синих воротничков"

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 8 градусов 22 января

Противостоять дезинформации и одновременно поддерживать ментальное здоровье помогает глубокое чтение. К такому выводу пришли зарубежные исследователи.

Современные платформы поощряют поверхностное потребление информации, и в результате человек не сомневается в правдивости фактов. Вдумчивая работа с текстом, которая требует внимания, усилий и эмоционального вовлечения противопоставляется скроллингу соцсетей и новостных лент.

Речь идет не просто о понимании смысла, а о способности сопоставлять факты, делать выводы, замечать противоречия и учитывать разные точки зрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика