Исследователи заявили, что поддержать ментальное здоровье помогает глубокое чтение

Противостоять дезинформации и одновременно поддерживать ментальное здоровье помогает глубокое чтение. К такому выводу пришли зарубежные исследователи.

Современные платформы поощряют поверхностное потребление информации, и в результате человек не сомневается в правдивости фактов. Вдумчивая работа с текстом, которая требует внимания, усилий и эмоционального вовлечения противопоставляется скроллингу соцсетей и новостных лент.

Речь идет не просто о понимании смысла, а о способности сопоставлять факты, делать выводы, замечать противоречия и учитывать разные точки зрения.

