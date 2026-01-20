Российские автосервисы столкнулись с острым дефицитом кадров. В отрасли не хватает порядка 150 тысяч специалистов. При этом руководители компаний готовы платить достойную зарплату даже сотрудникам без опыта, в том числе студентам профильных колледжей.

Почему эта сфера испытывает кадровый голод? Каких специалистов больше всего не хватает? На какие зарплаты они могут рассчитывать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.