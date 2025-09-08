Доктор Мясников: аспирин является самым опасным лекарством в России

Фото: depositphotos/strelok

Самым опасным лекарством в России является аспирин. Такое мнение в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" высказал врач Александр Мясников. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, данный препарат убивает больше всех людей. Мясников объяснил, что из-за кроворазжижающих свойств лекарство может приводить к сильным кровотечениям и кровоизлияниям в мозг.

Врач указал, что в других странах аспирин больше не выписывают людям, у которых не выявляют сильного сужения сосудов.

Ранее терапевт Татьяна Романенко заявила, что бесконтрольный прием жаропонижающих негативно сказывается на работе печени и почек. Эксперт призвала при приеме соответствующих препаратов следовать строго инструкции по их применению.

Она также напомнила, что врачи рекомендуют снижать температуру только в случае, если она выше 38,5 градуса.

