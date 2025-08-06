Медицинский юрист Печерей: советы медиков-блогеров могут быть опасны для здоровья

Фото: 123RF/microgen

Кандидат медицинских наук и медицинский юрист Иван Печерей в разговоре с Москвой 24 объяснил, почему опасно прислушиваться к медикам-блогерам.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой и главе Роскомнадзора Андрею Липову ввести обязательную верификацию медиков-блогеров в Сети. Предполагается, что проверку смогут пройти только те, у кого есть стаж работы по специальности не менее 1 года за последние 5 лет.

В обращении депутата, которое есть в распоряжении РИА Новости, указано, что сейчас сфера дистанционного медицинского консультирования представлена нерегулируемым инфобизнесом, который выставляется как профессиональная деятельность. Именно поэтому люди не могут отличить дипломированного специалиста от афериста.

Кроме того, Чернышов выступил с предложением сформировать открытый реестр на "Госуслугах", с помощью которого пользователи смогут проверить диплом, лицензию и специализацию врача. Также он считает необходимым разработку требований по обязательному отображению знака верификации в аккаунтах врачей, которые прошли проверку. Контент тех, кто этого сделать не сможет, депутат призвал ограничивать или маркировать.

Вице-спикер Госдумы указывал, что эти меры позволят повысить прозрачность сферы онлайн-медицины, обезопасить россиян от мошенничества и угроз здоровью, a также укрепить доверие к медикам и системе здравоохранения.

Печерей, в свою очередь, согласился с тем, что отсутствие контроля в сфере онлайн-медицины создает большие проблемы. Он напомнил о случаях, когда блогеры без медицинского образования, отменяют принципы традиционного лечения. Он обратил внимание, что это может привести к летальному исходу.

Эксперт обратил внимание, что такие специалисты дают рекомендации без учета специфики заболевания человека или без проведения осмотра, в результате чего пациент может начать бесконтрольно принимать лекарства. Медицинский юрист подчеркнул, что это опасно для здоровья.

При этом Печерей указал, что людям будет сложно доказать, что к ухудшению их состояния привели именно рекомендации медиков-блогеров. Тем не менее он отметил, что человек может направить жалобу в различные инстанции, в том числе в суд, в Роспотребнадзор или Росздравнадзор.

"Как правило, блогеры, которые дают подобного рода рекомендации, позиционируют себя как лица, которые представляют информационные услуги. Они всячески уходят от понятия медицинских услуг, что логично, потому что оказанные инициативные услуги понимают под собой наличие лицензии", – уточнил эксперт.

Резюмируя, медицинский юрист посоветовал избегать таких медиков-блогеров и призвал обращаться к дипломированным врачам.

