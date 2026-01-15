Шестым захваченным США танкером оказалось судно Veronica

Фото: x.com/U.S. Southern Command

Судно Veronica стало шестым по счету захваченным США нефтяным танкером, который занимался транспортировкой нефти из Венесуэлы. Об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

Уточняется, что морпехи и моряки выдвинулись с авианосца Gerald R. Ford и задержали судно без происшествий.

По утверждению командования, танкер якобы действовал в нарушение установленного американским президентом Дональдом Трампом карантина для находящихся под санкциями судов в Карибском море. Согласно данным сервиса отслеживания кораблей Marinetraffic, танкер передвигался под флагом Гайаны.

О захвате Veronica стало известно 15 января.

Администрация Штатов ранее предупреждала о продолжении захвата танкеров, покидающих Венесуэлу без согласия американских властей. Это также касается судов без государственной принадлежности.