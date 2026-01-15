РИА Новости: огнестрельное ранение в голову обнаружено у умершего экс-замглавы Минтруда

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Огнестрельное ранение в голову было обнаружено у умершего экс-замминистра труда Алексея Скляра, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

О смерти бывшего главы Минтруда стало известно из СМИ в четверг, 15 января. Тело политика было найдено в его частном доме, расположенном в поселении Филимонковском ТиНАО в Москве. Предварительно, он скончался утром этого же дня.

Скляр занял должность заместителя министра труда в 2018 году. Его обязанности включали контроль за развитием информационных систем и предоставление государственных услуг в электронном виде. В 2022 году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об отставке чиновника.

До этого Скляр работал в управлениях Федерального казначейства в Краснодаре (2002–2013 годы) и Счетной палате (2013–2018 годы).