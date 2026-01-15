Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 19:58

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: огнестрельное ранение в голову обнаружено у умершего экс-замглавы Минтруда

Огнестрельное ранение в голову обнаружено у умершего экс-замглавы Минтруда Скляра – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Огнестрельное ранение в голову было обнаружено у умершего экс-замминистра труда Алексея Скляра, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

О смерти бывшего главы Минтруда стало известно из СМИ в четверг, 15 января. Тело политика было найдено в его частном доме, расположенном в поселении Филимонковском ТиНАО в Москве. Предварительно, он скончался утром этого же дня.

Скляр занял должность заместителя министра труда в 2018 году. Его обязанности включали контроль за развитием информационных систем и предоставление государственных услуг в электронном виде. В 2022 году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об отставке чиновника.

До этого Скляр работал в управлениях Федерального казначейства в Краснодаре (2002–2013 годы) и Счетной палате (2013–2018 годы).

Читайте также


происшествияполитика

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика