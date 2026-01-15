ТАСС: в Москве нашли тело экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бывший заместитель министра труда России Алексей Скляр обнаружен мертвым в своем частном доме в поселении Филимонковском ТиНАО в Москве. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.

Предварительно, мужчина покончил с собой утром 15 января. Также стало известно, что перед случившимся экс-замглавы Минтруда сделал рассылку предсмертного сообщения друзьям в телеграм-канале.

Скляр был назначен на пост заместителя министра труда в 2018 году. Он должен был курировать сферы, связанные с развитием информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном формате. В 2022-м премьер России Михаил Мишустин подписал документ об освобождении чиновника от должности.

До этого Скляр работал в краснодарском управлении Федерального казначейства (2002–2013 годы) и Счетной палате (2013–2018 годы).