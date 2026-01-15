Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 20:36

Культура

Съемки азиатской адаптации "Ночного администратора" с Эдди Пэном и Шоном Лау завершились

Фото: кадр из телесериала "Ночной администратор"; режиссер – Келвин Чан; производство – The Ink Factory, 127 Wall Productions

Кинокомпании The Ink Factory и 127 Wall Productions объявили о завершении съемок китайскоязычной версии шпионского сериала "Ночной администратор", сообщает Deadline.

Проект, работа над которым велась в Гонконге, Макао и Таиланде, интерпретирует классический роман Джона ле Карре, перенося события в современную Азию. В центре сюжета оказывается Джонатан Чан – ночной администратор роскошного отеля в Бангкоке, который скрывает мрачное прошлое, связанное с гонконгской тюрьмой.

Его жизнь переворачивается, когда сотрудница комиссии по борьбе с коррупцией Анджела Фок приглашает его внедриться в преступную империю оружейного магната Ричарда Квока. Ситуация усложняется, когда Чан начинает испытывать чувства к Джед Чун, близкой подруге Квока.

Кресло режиссера ленты занял Келвин Кин-Лонг Чан, известный по фильму "Самокрутка", а сценарий написали Чун Фэйфан ("Холодная война 1994") и Хэ Лянъюй ("Мужчина и женщина"). В главных ролях снялись Эдди Пэн ("Черный пес"), Шон Лау ("Папа"), Изабелла Леон и Карман Ли.

Выход сериала запланирован на конец 2026 года на китайской стриминговой платформе Youku.

Ранее актер Хантер Дуэн, исполнивший в сериале "Уэнсдей" роль Тайлера Галпина, рассказал, что съемки третьего сезона начнутся через несколько дней. По его словам, они пройдут в Дублине, где снимали второй сезон шоу.

По версии СМИ, продолжение "Уэнсдей" может выйти в мае или июне 2027 года, если исходить из сроков, аналогичных первым двум сезонам. Однако аналитики допускают, что на постпродакшн может потребоваться больше времени, что, соответственно, сдвинет дату выхода сериала.

Читайте также


культурасериалы

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика