Актриса Эмилия Кларк заговорила на русском языке в сериале "Пони"
Фото: AP/Invision/Чарльз Сайкс
Актриса Эмилия Кларк заговорила на русском языке в новом сериале "Пони" платформы Peacock. Кадры с русской речью появились в социальных сетях.
Кларк и актриса Хейли Лу Ричардсон играют секретарш посольства США в 1977 году в Москве. По сюжету они получают задание от ЦРУ после таинственной кончины мужей.
В одной из сцен героиня Ричардсон уговаривает Кларк выругаться на русском языке. В ответ та называет продавщицу яиц "сукой".
Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел опубликовала пост на русском языке, в котором поблагодарила российскую публику за теплый прием в Москве. Публика восприняла обращение как знак особого уважения.
В комментариях пользователи писали: "Спасибо, Ханде, за то, что не побоялась приехать в Россию" и "Ну наша!".