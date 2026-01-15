Актриса Эмилия Кларк заговорила на русском языке в сериале "Пони"

Фото: AP/Invision/Чарльз Сайкс

Актриса Эмилия Кларк заговорила на русском языке в новом сериале "Пони" платформы Peacock. Кадры с русской речью появились в социальных сетях.

Кларк и актриса Хейли Лу Ричардсон играют секретарш посольства США в 1977 году в Москве. По сюжету они получают задание от ЦРУ после таинственной кончины мужей.

В одной из сцен героиня Ричардсон уговаривает Кларк выругаться на русском языке. В ответ та называет продавщицу яиц "сукой".

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел опубликовала пост на русском языке, в котором поблагодарила российскую публику за теплый прием в Москве. Публика восприняла обращение как знак особого уважения.

В комментариях пользователи писали: "Спасибо, Ханде, за то, что не побоялась приехать в Россию" и "Ну наша!".