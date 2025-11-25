Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел прилетела в Россию

Фото: телеграм-канал Super.ru

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел прилетела в Россию. Ее самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково, где ее уже ждали журналисты, сообщает Super.ru.

Актриса приняла цветы от фанатов, раздала автографы и уехала в отель. Вечером 25 ноября она примет участие в премьере фильма "Два мира, одно желание", в котором сыграла главную роль.

В январе этого года Эрчел уже прилетала в российскую столицу. В то же время в Москве находился турецкий актер Барыш Ардуч. Вместе со своей коллегой он представил кинокартину "Оставь это ветру", где оба артиста сыграли главные роли.

Кроме того, в феврале в Москву приезжал актер Бурак Озчивит, известный по сериалам "Великолепный век" и "Черная любовь". Он принял участие в киноконцерте "Музыка турецких сериалов", который прошел в Государственном Кремлевском дворце.