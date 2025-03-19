Турецкий актер Джан Яман признался, что хотел бы поработать с актрисой из России

Фото: кадр из фильма "Ранняя пташка"; режиссер – Чагры Байрак, Айтач Чичек; производство – Gold Film

Турецкий актер Джан Яман сообщил о своем желании поработать вместе с российской актрисой. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, посвященной выходу сериала "Эль Турко", где сыграл главную роль.

Актер не назвал конкретного имени, но уточнил, что во время съемок "Эль Турко" у него уже был опыт работы с иностранными актерами, который он положительно оценил.

"Во время съемок у нас была достаточно мультинациональная команда, мы разговаривали на пяти языках, и атмосфера была иногда даже странной", – цитирует Ямана ТАСС.

Кроме того, турецкий актер выразил желание прочитать русскую литературу в оригинале, потому что она уникальна.

"Я надеюсь, что мы сможем посотрудничать и в будущем, потому что я очень сильно люблю изучать разные языки, разные культуры", – добавил он.

Во время пресс-конференции владелец кинокомпании Ay Yapım Керем Чатай также поделился информацией, что сценарий второго сезона "Эль Турко" уже написан и готов.

Яман прилетел в Москву в ночь на 18 марта. В аэропорту Внуково актера тепло встретили фанатки его творчества. Позже поклонницы собрались под окнами отеля, где Яман остановился.

Ранее столицу посетила и другая турецкая актриса – Ханде Эрчел. Она проживала в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton, куда также заселился турецкий артист Барыш Ардуч. Они вместе представили фильм "Оставь это ветру".

