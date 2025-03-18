Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 13:45

Культура

Эксперт объяснила востребованность турецкого кино

Эксперт объяснила востребованность турецкого кино

"Культура за 100 секунд": в Москве открылась выставка к 200-летию пьесы "Горе от ума"

Московская неделя моды завершается 18 марта

"Моя Москва": Анастасия Малькова-Макеева. Часть 1

Модельер Сергей Ефремов представил свою коллекцию на Московской неделе моды

"Интервью": Ксения Собчак – о моде и выходе на подиум

Предприниматель представил лимитированную коллекцию часов на Московской неделе моды

"Мослекторий": Ольга Чуворкина – о Михаиле Врубеле

"Интервью": Эмре Эрдемоглу и Ураз Кайгылароглу – о Московской неделе моды

Дизайнер Игорь Гуляев рассказал, как мода меняется с годами

Благодаря живописному ландшафту турецкие пейзажи красиво выглядят на экране, заявила президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Наталия Примакова. Кроме того, она отметила, что турки умеют комбинировать жанры в рамках одной картины. Например, она может быть основана на исторических событиях, но при этом включать элементы мелодрамы, драмы и триллера.

Вдобавок к этому, турецкие кинопроизводители пропагандируют семейные ценности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаКристина Шашкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика