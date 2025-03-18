Эксперт объяснила востребованность турецкого кино

Благодаря живописному ландшафту турецкие пейзажи красиво выглядят на экране, заявила президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Наталия Примакова. Кроме того, она отметила, что турки умеют комбинировать жанры в рамках одной картины. Например, она может быть основана на исторических событиях, но при этом включать элементы мелодрамы, драмы и триллера.

Вдобавок к этому, турецкие кинопроизводители пропагандируют семейные ценности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.