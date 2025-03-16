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16 марта, 16:00

Спорт

"Интервью": Евгений Плющенко – о моде в фигурном катании

"Интервью": Евгений Плющенко – о моде в фигурном катании

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Двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко рассказал, в каком качестве присутствует на мероприятии – как звездный гость, совладелец собственного бренда или модель.

Также он поделился мнением о влиянии моды на костюмы фигуристов для соревнований и выступлений. Кроме того, спортсмен объяснил, насколько важно прорабатывать образы участников его ледовых шоу, и принимает ли он в этом личное участие.

Об этом – в программе "Интервью".

Все выпуски программы "Интервью" смотрите на VK Видео.

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