Столичные службы приступили к консервации инфраструктуры зимнего отдыха

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве началась консервация инфраструктуры зимнего отдыха в связи со стабильной положительной температурой воздуха. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Городские службы приступили к консервации оборудования и переводу многофункциональных площадок на летний режим работы", – цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса горхозяйства столицы.

В прошедшем сезоне во всех административных округах работали более четырех тысяч объектов активного зимнего отдыха. В их числе катки, лыжные трассы, а также универсальные площадки для зимних видов спорта. Там оборудовали освещение, пункты проката и оказания первой помощи, раздевалки, туалеты и точки питания.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что этой зимой каток на ВДНХ посетили 500 тысяч человек, что стало рекордом для ледовой площадки.

В течение сезона там прошло более 120 мероприятий – ледовые шоу, фестивали и спортивные мастер-классы. Кроме того, впервые на катке сделали трибуны для зрителей и ледовую аренду для хоккея и лазертага, отметил мэр.