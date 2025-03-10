Более 31 тыс человек посетили каток на Северном речном вокзале в зимний сезон

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Бесплатный каток на Северном речном вокзале в зимний сезон посетили более 31 тысячи человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Северный речной вокзал после реставрации – одно из любимых мест отдыха у жителей и гостей столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем его так, чтобы проводить время здесь было интересно в любой сезон", – сказал он.

Каток был открыт с 23 ноября прошлого года по 2 марта текущего. Для посетителей оборудовали теплый павильон для переодевания и хранения вещей. Также гостям предлагали воспользоваться дополнительными услугами по заточке лезвий, аренде коньков и вспомогательного инвентаря.

Прошлой зимой каток посетили свыше 27 тысяч гостей.

Там организовывали не только сеансы, но и тренировки по катанию на коньках от проекта "Мой спортивный район", которые проводили профессиональные тренеры. Каждую пятницу и субботу в вечернее время горожане и гости столицы могли послушать выступления артистов проекта "Музыка в метро" и покататься под живой аккомпанемент.

Кроме того, на катке отпраздновали первый день зимы и Новый год. На постоянной основе там проходили бесплатные мастер-классы от известных фигуристов и олимпийских звезд, среди которых Александр Энберт, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и другие.

Ранее стало известно, что Парк Горького стал самой популярной площадкой ежегодной акции "Ночь на катке" в Москве. На втором месте по посещаемости оказался парк "Сокольники", на третьем – ландшафтный парк "Митино". Всего акция объединила 17 городских локаций.

