Почти 2 млн человек прокатились на аттракционах в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Почти 2 миллиона человек прокатились на аттракционах, расположенных на площадках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Глава ведомства отметил, что также на площадках проекта 270 тысяч горожан смогли отправить поздравительные открытки к Новому году своим близким.

Между тем свыше 600 отечественных компаний представили свою продукцию на II Московской неделе красоты в рамках "Зимы в Москве", из которых 384 – столичные.

Более того, московские бизнесмены поучаствовали в украшении города. Для этого столичные власти создали три специальные меры поддержки, работавшие зимой. Свыше 5,3 тысячи предпринимателей обратились за грантами на компенсацию затрат на украшение фасадов, витрин и входов своих организаций.