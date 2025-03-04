Более 600 российских компаний представили свою продукцию в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Более 600 российских компаний представили свою продукцию на II Московской неделе красоты в рамках проекта "Зима в Москве", из которых 384 – столичные. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Столичный бизнес активно поддержал масштабный городской проект "Зима в Москве". Одним из крупнейших событий стала неделя красоты, прошедшая с 26 по 29 декабря в выставочном зале "Манеж". За четыре дня его посетили более 60 тысяч человек. Одним из самых популярных объектов выставки стал стенд "Сделано в Москве", оформленный в виде адвент-календаря.

Также маркет волшебства проекта "Сделано в Москве" объединил свыше 500 производителей. На семи туристических улицах городах, включая Арбат, Новый Арбат, Кузнецкий Мост и Тверской бульвар, разместили различные павильоны, каждый из которых стал арт-объектом.

Там можно было увидеть вязаные шары, мини-вокзал, коробку игрушек, конфет и огромный подарок. В самих павильонах москвичи и туристы могли купить аксессуары, косметику, игрушки и многое другое. Но одним из самых интересных для гостей стал флагманский павильон на Болотной площади. Там можно было посетить мастер-классы, увидеть ледовое шоу, модные показы и волшебный поезд.

Всего маркет волшебства посетили 570 тысяч человек, а столичные бренды продали свыше 50 тысяч товаров. 10% от выручки было направлено в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!".

Кроме того, еще свыше 700 организаций из различных сфер экономики приняли участие в проекте "Заходи на огонек!". Граждане смогли получить свыше 900 предложений от индустрии красоты, торговли и питания – от скидок и бонусов до бесплатных дегустаций, мастер-классов и спектаклей. Ими смогли воспользоваться свыше шести тысяч человек.



Также столичные бизнесмены приняли участие в украшении Москвы – для этого властями города были созданы три специальные меры поддержки, работавшие в зимний сезон. Более 5,3 тысячи предпринимателей обратились за грантами на компенсацию затрат на украшение фасадов, витрин и входов своих организаций.

Зимой в Москве прошел конкурс на лучшее праздничное оформление – общий призовой фонд составил 700 миллионов рублей. Афишу проекта "Зима в Москве" активно формировали и сами жители города. Всего было получено 529 заявок на мероприятия от физлиц и представителей бизнеса – чаще всего (63%) это были заявки на мастер-классы, а также на концерты, шоу-программы, лекции, семинары и экскурсии. Каждое пятое такое мероприятие прошло в ЦАО.

Всего мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили около 30 миллионов человек, рассказывал ранее Сергей Собянин. Всего состоялось почти 53 тысячи событий. Проект объединил крупнейшие фестивали "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие", "Московская Масленица", "Китайский Новый год в Москве", "Московские традиции", а также популярные городские события.

