Парк Горького стал самой популярной площадкой "Ночи на катке"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Парк Горького стал самой популярной площадкой ежегодной акции "Ночь на катке" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

На втором месте по посещаемости оказался парк "Сокольники", на третьем – ландшафтный парк "Митино". Всего акция объединила 17 городских локаций, отметила заммэра Наталья Сергунина.

Участниками акции стали свыше 6,7 тысячи человек. Все желающие могли бесплатно покататься на коньках и посетить мастер-классы.

Главной темой "Ночи на катке" в этом году стала Масленица и ее традиции. Гости музея-заповедника "Царицыно" могли послушать русскую народную музыку, а посетители сада имени Баумана создавали своими руками кокошники. В Перовском парке жители Москвы и туристы участвовали в эстафетах и играх.

Проект "Зима в Москве", в рамках которого прошла "Ночь на катке", объединил около 53 тысяч сезонных событий. Его участниками стали почти 30 миллионов человек. Самыми популярными фестивалями у горожан оказались "Московское чаепитие" и "Путешествие в Рождество".