"Активные граждане" выбрали самые популярные события "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В проекте "Активный гражданин" завершился опрос о самых популярных событиях "Зимы в Москве". Серия из пяти голосований собрала свыше 1,4 миллиона мнений, сообщила пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления" со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Проект "Зима в Москве" объединил порядка 53 тысяч сезонных событий. Его участниками стали почти 30 миллионов человек.

"Самыми популярными фестивалями у горожан стали "Московское чаепитие" и "Путешествие в Рождество", – отметила вице-мэр.

Москвичи также оценили события, проходившие в парках. Особо отметили новогоднее шоу "Голубой огонек". На втором месте оказалась программа "Рождественский бал" со спектаклями и конкурсами, а на третье место жители столицы поставили ледовое шоу "Народный ледниковый".

Среди благотворительных мероприятий горожане выделили "Добрую елку" и "Исполни желание", а также акцию "Москва помогает".

Сергей Собянин ранее рассказал, что проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие фестивали "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие", "Московская Масленица", "Китайский Новый год в Москве", "Московские традиции", а также популярные городские события.