Сергей Собянин заявил о рекордных 500 тысячах посетителей на катке ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Этой зимой самый большой каток в Москве на ВДНХ посетили 500 тысяч человек, что стало рекордным количеством гостей ледовой площадки, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"В этот раз программа стала еще масштабнее. Прошло свыше 120 мероприятий – ледовые шоу, фестивали, спортивные мастер-классы. Впервые на катке установили трибуны для зрителей и ледовую арену для хоккея и лазертага", – отметил мэр столицы.

По словам Собянина, Новый год на льду встретили более пяти тысяч посетителей. В новогоднюю ночь на сцене выступили фигуристы Максим Ковтун, Майя Хромых и артисты театра Ирины Слуцкой. Всего в январские каникулы каток на ВДНХ посетили свыше 152 тысяч человек, сообщил мэр.

Собянин также напомнил, что на катке в феврале и марте были организованы самый массовый благотворительный день, конькобежный фестиваль и масленичные гулянья. Сейчас ВДНХ готовится к не менее интересному весеннему сезону, добавил мэр.

Самый большой в Москве каток завершил свою работу в начале марта. Кроме того, в столице закрылись катки в Парке Горького и "Сокольниках".

Ранее сообщалось, что почти два миллиона человек прокатились на аттракционах, расположенных на площадках проекта "Зима в Москве". Также 270 тысяч горожан смогли отправить поздравительные открытки к Новому году своим близким.