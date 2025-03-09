Две платных скоростных трассы проложат в Москве

В Москве появятся еще две платные дороги. Одна соединит Ленинградское шоссе с 3-м Магистральным проездом, другая протянется от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Такие скоростные трассы хорошо зарекомендовали себя не только в Москве, но и во всем мире.

Как отметил Сергей Собянин, для миллионов автомобилистов создают более быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую. Построить более 300 километров новых дорог планируют до 2030 года.

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